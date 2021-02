Na 6 lat i 6 miesięcy więzienia został skazany Arkadiusz Ł. ps. Hoss. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Poznaniu. Mężczyzna odpowiadał za oszustwa dokonywane metodą "na wnuczka". Wyrok nie jest prawomocny.

/ pap/Jakub Kaczmarczyk / PAP

Arkadiusz Ł. ps. Hoss oskarżony był przez prokuraturę o szereg oszustw i prób oszustwa.

Były one dokonywane od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r.



/ Policja / Policja

Hoss miał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Szwajcarii i Niemczech, wyłudzić pieniądze i biżuterię o łącznej wartości ok. 2 mln zł.



Miał także wprowadzać swoich rozmówców w błąd, podając się za ich bliskich znajomych lub członków rodzin.



Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił przed sądem składania wyjaśnień.



Decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu, Arkadiusz Ł. trafi do więzienia na 6 lat i 6 miesięcy. Ma także naprawić szkody.



Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała złożenie apelacji.



Kolejny wyrok dla króla mafii wnuczkowej

Orzeczenie to jest już kolejnym wyrokiem wobec Arkadiusza Ł. za zarzucane mu dokonywanie oszustw tzw. metodą "na wnuczka".



/ Policja / Policja

Pierwszy proces Hossa rozpoczął się przed poznańskim Sądem Okręgowym w połowie 2017 r.

Śledczy zarzucili mu wówczas udział w grupie przestępczej i wyłudzenie lub próbę wyłudzenia w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu w latach 2012-2014 w sumie kilku milionów złotych w różnych walutach oraz kosztowności: biżuterii, złota i złotych monet.

Ofiarami były głównie osoby w podeszłym wieku, często samotne.



Mężczyzna miał wprowadzać obywateli innych państw w błąd co do tożsamości, pozorując bliskie pokrewieństwo lub znajomość z nimi. Miał też podawać się m.in. za funkcjonariusza policji. W 2019 roku poznański sąd okręgowy skazał Arkadiusza Ł. na karę 7 lat więzienia.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożyła zarówno prokuratura, jak i obrońcy oskarżonych.



W listopadzie 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wymierzył Arkadiuszowi Ł. karę 6 lat więzienia.

Uniewinnił go od dokonania dwóch czynów oszustwa, wskazując na brak wystarczających dowodów. Ten wyrok jest już prawomocny.