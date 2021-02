Podejrzane kapsułki w kilku miejscach na warszawskich Bielanach. 26 tabletek już zabezpieczyła warszawska straż miejska. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy.

Straż miejska we wtorek późnym wieczorem zabezpieczyła 26 białych, niewielkich tabletek.



Były one porozrzucane wzdłuż ulicy Księżycowej w Warszawie - poinformował w mediach społecznościowych burmistrz warszawskiej dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.



Na miejsce wezwano też policję i grupę ratownictwa chemicznego.

Strażacy zabezpieczyli materiał do badań.

Po analizie okazało się, że jest to materiał składem zbliżony do tabletek do uzdatniania wody.

Samorządowiec zaapelował do mieszkańców o ostrożność. "Jeżeli zauważycie gdzieś kapsułki, zgłoście to za pomocą Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, podając dokładną lokalizację. Po waszym zgłoszeniu tabletki zostaną zutylizowane".

W komentarzach pod apelem burmistrza mieszkańcy piszą, że podobne krążki są też w innych miejscach w Warszawie: "Takie same krążki kilka dni temu widziałam wzdłuż ul. Pełczyńskiego na Bemowie" - pisze internautka. Ktoś inny dodaje, że "na chodniku na Księżycowej wzdłuż lotniska jest sporo rozgniecionych - są brudno białe, łudząco przypominają resztki śniegu."