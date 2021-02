Mieszkająca pod Cambridge we wschodniej Anglii pięćdziesięciokilkuletnia Polka, matka pięciorga dzieci, została zamordowana w swoim domu, który znajduje się tuż obok komisariatu policji - podał dziennik "The Sun". Policja aresztowała 40-letniego mężczyznę. Jego dane wskazują na to, że też jest Polakiem.

REKLAMA