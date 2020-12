Jazda samochodem bez prawa jazdy przy sobie może skończyć się kłopotami dla kierowców. Konieczne jest przesuniecie terminu wejścia w życie tego rozwiązania - tak w liście do premiera piszą samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich. To komentarz i apel w sprawie zniesienia obowiązku wożenia ze sobą tradycyjnego prawa jazdy, co ma wejść w życie od soboty.

REKLAMA