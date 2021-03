"Prezydent Rafał Trzaskowski chce złożyć wniosek, aby schronisko Na Paluchu nazwać imieniem śp. Jana Lityńskiego" – powiedziała w rozmowie z PAP PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Inicjatywa ma zostać przedstawiona na sesji rady miasta.

Jan Lityński na zdj. z 2012 r. / Artur Reszko / PAP

O swoim pomyśle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował na Facebooku. "Jutro żegnamy Jana Lityńskiego. Człowieka prawego i dobrego. Człowieka, który całe życie pomagał. Kochał ludzi i kochał zwierzęta - zginął ratując swojego psa. Chcę, żeby pamięć o bohaterze czasów +Solidarności+ i walki o wolność przetrwała, żeby miał swój symbol" - napisał Trzaskowski.

"Dlatego wystąpię do Rady Miasto Stołeczne Warszawa o nadanie jego imienia instytucji, która jest wzorcem dobra i opieki nad słabszymi - warszawskiemu schronisku dla zwierząt 'Na Paluchu'" - dodał.

Jan Lityński utonął 21 lutego w Narwi w okolicach Pułtuska. Były opozycjonista próbował ratować psa, pod którym załamał się lód. Jego ciało znaleziono 27 lutego, 200 metrów od miejsca, w którym doszło do wypadku. Było uwięzione między korzeniami drzew na głębokości około 5 metrów.

Pogrzeb Jana Lityńskiego odbędzie się w środę, 10 marca w Warszawie. O godz. 13 rozpocznie się msza św. w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie, pochówek nastąpi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ok. godz. 15:30.

Jan Lityński urodził się w 1946 r. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 r., za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy.



W 1976 r. był współzałożycielem "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Był wielokrotnie aresztowany. W 1977 r. był współredaktorem "Robotnika", niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Należał do KSS "KOR", był współpracownikiem Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki" (członek redakcji).



W 1980 r. był doradcą władz NSZZ "Solidarność". Był autorem uchwalonego przez I Zjazd "Solidarności" Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. W 1981 r. w stanie wojennym był internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 r. w solidarnościowym podziemiu, członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "S", Region Mazowsze. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.



W latach 1989-2001 był posłem na Sejm, m.in. przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 r. w ROAD, następnie w UD i UW (wiceprzewodniczący). W latach 2008-2010 doradca PLL LOT do spraw społecznych, mediator sporów. W latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.