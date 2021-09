Mural upamiętniający Jana Lityńskiego powstaje w Warszawie. Wizerunek młodego działacza opozycji z okresu PRL można zobaczyć już na ścianie jednego z budynków u zbiegu ulic Towarowej i alei Solidarności. Jan Lityński utonął pod koniec lutego.

Mural upamiętniający Jana Lityńskiego powstaje w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nasz reporter Michał Dobrołowicz obserwował prace nad muralem z mieszkańcami Warszawy. To jest bardzo młody Jan Lityński. Ten, którego widzimy, mógł mieć 20-22 lata. Zapatrzyłam się w mural, bo próbowałam przypomnieć sobie, kim jest. Widać, że jest bardzo przejęty czymś. Ma smutne oczy. Zapamiętam go jako osobę, która zatonęła, ratując z psa. To wyraz bohaterstwa. Tak na to patrzę, bo sam nie umiem pływać - przyznają w rozmowie z naszym dziennikarzem mieszkańcy Warszawy.

Oficjalne odsłonięcie muralu jest zaplanowane na najbliższą niedzielę.

Kim był Jan Lityński?

Jan Lityński urodził się w 1946 r. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 r., za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy.

W 1976 r. współzałożyciel "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Wielokrotnie aresztowany. W 1977 r. współredaktor "Robotnika", niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Członek KSS "KOR", współpracownik Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki" (członek redakcji).

W 1980 r. doradca władz NSZZ "Solidarność". Autor uchwalonego przez I Zjazd "Solidarności" Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. W 1981 r. w stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 r. w solidarnościowym podziemiu członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "S", Region Mazowsze. W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.

W latach 1989-2001 poseł na Sejm, m.in. przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 r. w ROAD, następnie w UD i UW (wiceprzewodniczący). W latach 2008-2010 doradca PLL LOT do spraw społecznych, mediator sporów. W latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.

Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.

Jan Lityński utonął 21 lutego w Narwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód. Miał 75 lat.