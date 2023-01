Kompozytor Jan A.P. Kaczmarek jest ciężko chory. Córka laureata Oscara, Anastazja Davis, założyła w internecie zbiórkę pieniędzy, dzięki którym rodzina będzie mogła w domu opiekować się kompozytorem.

Jan A.P. Kaczmarek / Marcin Obara / PAP

Córka Jana A.P. Kaczmarka poinformowała na założonej przez siebie zbiórce , że kompozytor ciężko choruje od dłuższego czasu. Ma MSA, czyli zanik wieloukładowy. To nieuleczalna choroba neurologiczna, której objawy przypominają chorobę Parkinsona. "Choroba ta uszkadza zakończenia nerwów - do momentu aż zawodzą płuca" - pisze Anastazja Davis.

"To dla nas jako dla rodziny horror - patrzeć, jak ten niesamowity mężczyzna walczy w bitwie skazanej na porażkę. Wszystkie próby, by pomóc mu w powrocie do zdrowia, zawiodły. Teraz naszym celem jest, by jego pobyt w domu był najlepszy z możliwych" - podkreśla jego córka.

Jak pisze Anastazja Davis, Jan A.P. Kaczmarek nie jest w stanie sam chodzić, potrzebuje pomocy żony i dwójki opiekunów w podstawowych czynnościach, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się.

Jan A.P. Kaczmarek potrzebuje też specjalnego sprzętu, m.in. wózka inwalidzkiego. Nie można zostawić go samego, gdyż z powodu wahań ciśnienia często traci świadomość.

"Tata nie może już pracować, a jego żona musiała zawiesić swoją karierę, ponieważ non stop jest jego opiekunką - a ponadto zajmuje się ich 7-letnim synem" - podkreśla córka kompozytora. Jak dodaje, oznacza to ogromne wyzwania finansowe, a potrzeby jej ojca cały czas rosną. Jak dodaje, razem z rodzeństwem wspiera ojca i jego żonę, ale te potrzeby przerosły ich możliwości.

"Dlatego proszę o pomoc. Z powodu stanu zdrowia tata potrzebuje specjalnej opieki, kolejnego opiekuna, więcej sprzętu i terapii - tak by mógł pozostać w domu razem z żoną i synem - czego bardzo pragnie" - podkreśliła córka Kaczmarka

Jak dodała Anastazja Davis, każda pomoc się liczy. "Wyślijcie mu nawet SMS-a lub maila, informując, że o nim myślicie - to będzie miało dla niego ogromne znaczenie" - napisała.

Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 r. Skomponował muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. W 2005 r. zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".