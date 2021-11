20 i 21 listopada będzie można zobaczyć na co dzień niedostępne dla postronnych osób pracownie krakowskich artystów – rzeźbiarzy czy malarzy. Rusza kolejna edycja projektu "Pracownie do wglądu". Artyści pokażą swoje miejsca pracy, a zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jak powstają dzieła.

Pracownie artystyczne / Anna Stankiewicz / Materiały prasowe

Pracownie to miejsca wyjątkowe, udostępniane tylko wąskiemu gronu przyjaciół, prywatne przestrzenie i często pełne dzieł sztuki: zarówno tych gotowych do pokazania, jak i niedokończonych. Zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądają procesy twórcze, ile może trwać praca nad obrazem czy rzeźbą, jakie rytuały wiążą się z pracą artystyczną. Celem wydarzenia jest tylko dokumentacja ulotnych, często zmieniających lokalizacje pracowni artystów, ale także pokazanie, jak myślą o swojej pracy sami twórcy.

Pracownie artystyczne / Anna Stankiewicz / Materiały prasowe

Artyści niechętnie wpuszczają gości do swoich pracowni - mówi Agnieszka Jankowska-Marzec, historyczka sztuki, współautorka projektu, wykładowczyni ASP. Jest to więc wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z artystami i z nimi porozmawiać. Przyjrzeć się kulisom ich warsztatu, zobaczyć dzieła sztuki, które są w procesie tworzenia i przyjrzeć się co jest w pracowniach artystów. (...) Tu możemy zobaczyć tę kuchnię artystyczną, a nie jak w muzeach - zakończony efekt - podkreśliła Agnieszka Jankowska-Marzec.

Projekt "Pracownie do wglądu" poświęcony jest artystycznemu środowisku Krakowa. Organizatorzy pokazują, że współczesna pracownia to miejsce tworzenia, ale także przestrzeń nawiązywania więzi międzyludzkich i budowania społeczności. Każdy na własne oczy będzie mógł przekonać się, gdzie malarze trzymają pędzle, czy dziś pracuje się jeszcze przy sztalugach i dowiedzieć, kto woli pracować w ciszy, a kto nieswojo czuje się sam w pracowni. Odwiedziny w pracowniach będą możliwe po wcześniejszych zapisach na stronie internetowej https://pracowniedowgladu.pl/weekend-pracowni/.

HARMONOGRAM:

SOBOTA 20.11

Jerzy Bereś i Maria Pinińska-Bereś - prowadzi Bettina Bereś - ul. Siemaszki, godz. 12-14- tylko osoby zaszczepione

Anna Sadowska i Agnieszka Berezowska - ul. Jagiellońska, godz.13-15

Tadeusz Kantor - ul. Sienna 7/5, godz. 15-17,

Grzegorz Siembida - ul św. Marka 6, godz. 14-16

Bartłomiej Chwilczyński - ul. Sławkowska, godz.16-18 - tylko osoby zaszczepione

NIEDZIELA 21.11