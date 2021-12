"Proszę o wyjaśnienia czy, a jeżeli tak - na jakiej podstawie prawnej - telefon mec. Romana Giertycha był inwigilowany" - zwrócił się w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati. "Inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszeniem zaufania obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad" - podkreślił prezes NRA.

