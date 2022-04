Inflacja w Polsce bije kolejne rekordy XXI wieku. W kwietniu wyniosła 12,3 proc. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze dane.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc. (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,0 proc. (wskaźnik cen 102,0) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Najnowsze dane GUS negatywnie zaskoczyły, po pokazały, że w kwietniu inflacja w Polsce wzrosła z 11 do aż 12,3 procent. Najmocniej, bo aż o 28 procent podrożały w porównaniu z zeszłym rokiem paliwa - tak wylicza GUS.

Niemal równie mocno, bo aż o 27 procent droższy jest prąd i gaz. Żywność natomiast podrożała w porównaniu z zeszłym rokiem o 13 procent. Przy czym tylko w ciągu tego miesiąca aż o 4 procent. To jest gigantyczny wzrost cen jedzenia.

Tak zmieniły się ceny paliw, nośników energii i żywności

W kwietniu 2022 r. ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 27,8 proc. (wskaźnik cen 127,8), a w stosunku do marca 2022 r. spadły o 0,8 proc. (wskaźnik cen 99,2).

Ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 27,3 proc. (wskaźnik cen 127,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,4 proc. (wskaźnik cen 102,4).

W kwietniu 2022 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,7 proc. (wskaźnik cen 112,7), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 4,2 proc. (wskaźnik cen 104,2).

Już miesiąc wcześniej, gdy inflacja wynosiła 11 proc., ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) podkreślali, że to najwyższy odczyt od 2000 roku. "W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego wzrostu cen" - podali w komentarzu.

Zdaniem PIE inflacja osiągnie szczyt w wakacje - będzie to około 12,5-13,0 proc. "Spodziewamy się, że wzrost cen żywności sięgnie nawet 14 proc. Także ceny energii i paliw utrzymają się na wysokich poziomach" - ocenili eksperci.