W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości musiała interweniować policja. Do budynku wszedł młody mężczyzna, który chciał dostać się do biura partii rządzącej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godziny 15:30. Do budynku przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wszedł młody mężczyzna, który chciał się dostać do biura partii rządzącej.

Jak przekazał RMF FM oficer prasowy policji z dzielnicy Ochota Jakub Pacyniak, "mężczyzna uszkodził drzwi i groził ochroniarzowi, który wezwał policję".

Napastnik został zatrzymany. Funkcjonariusze w dalszym ciągu prowadzą z nim czynności.