Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla północy, wschodu, centrum i południa Polski. Alerty obowiązują do czwartkowego poranka.

/ Tomasz Waszczuk / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dotyczą między innymi wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura w nocy spadnie tam do około minus 3 st. C.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem wydano też dla województwa warmińsko-mazurskiego. Niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są od środowego popołudnia do czwartku rano. Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po słabych opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna przeważnie około minus 5 st. C, przy gruncie około minus 8 st. C - podano w komunikacie IMGW.



Ostrzeżenia przed oblodzeniem niemal w całej Polsce / IMGW / Zrzut ekranu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy też wszystkich powiatów woj. zachodniopomorskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura w nocy spadnie do minus 2 st. - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem nie pojawiły się jedynie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim.