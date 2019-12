Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach opolskim i dolnośląskim. Miejscami na Opolszczyźnie będzie wiało do 90 km/h, a na Dolnym Śląsku - do 75 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie woj. opolskiego obowiązują w powiatach: głubczyckim, nyskim oraz prudnickim. Od godz. 23 w czwartek do godz. 1 w sobotę na terenie tych powiatów przewiduje się miejscami wystąpienie silnego wiatru z południa o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, okresami w porywach do 90 km/h.



Ostrzeżenia - również pierwszego stopnia - przed silnym wiatrem w woj. dolnośląskim obowiązują w trzech powiatach: lubańskim, lwóweckim i zgorzeleckim. Tam od godz. 23 w czwartek do godz. 18 w piątek synoptycy przewidują wiatr z południa o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, okresami w porywach do 75 km/h.



Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.