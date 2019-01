Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w niedzielę przed opadami marznącymi w trzech województwach: łódzkim, pomorsko-kujawskim i pomorskim.

W niedzielę w trzech województwach: łódzkim, pomorsko-kujawskim i pomorskim należy oczekiwać marznących opadów. Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej skali (oznaczone na mapie pogodowej żółtym kolorem).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w tych trzech województwach przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.



Na pozostałych obszarach kraju nie prognozuje się zagrożeń pogodowych mających istotny wpływ na życie codzienne. Na mapie ostrzeżeń meteorologicznych tereny te oznaczone są zielonym kolorem.



IMGW prognozuje na niedzielę duże zachmurzenie, na południu okresami większe przejaśnienia. Na wschodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. W pasie od Pomorza przez centrum kraju po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie możliwe są opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.



W nocy będzie duże zachmurzenie, na południu i wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii po Mazowsze, Ziemię Łódzką i wschodnią Wielkopolskę opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich Sudetów opady śniegu i deszczu ze śniegiem.



W górach nadal wystąpią opady śniegu. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W górach oraz na Podlasiu wiatr będzie okresami powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h.