Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alertami objęte są województwa podlaskie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, a także część województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Alerty drugiego stopnia wydano dla przeważającej części województwa podlaskiego, a także dla północnej części województwa lubelskiego i wschodniego Mazowsza. Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Prognozowana suma opadów do godz. 5 miejscami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm. Prognozowane są również porywy wiatru do 75 km/h, możliwy grad.



Dla pozostałych obszarów województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego oraz dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, północnej części województwa łódzkiego i wschodniej części wielkopolskiego wydano alerty pierwszego stopnia. prognozowane jest tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwy jest także grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.