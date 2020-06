Aktywne burze występują w Bieszczadach oraz na południu Lubelszczyzny - poinformowało po południu IMGW. Wyładowaniom atmosferycznym może towarzyszyć grad.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Burz należy spodziewać się także na południu Małopolski, w pozostałej części Lubelszczyzny, a także na wschodnim Mazowszu i Podlasiu.

Zgodnie z tym alertem, IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm oraz wiatrem w porywach do 75 km/h. Miejscami może padać grad.



Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

