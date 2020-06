Burze i przelotny deszcz - taka niestety jest prognoza pogody dla wielu miejsc w kraju w Boże Ciało. Długi weekend zapowiada się gorący, ale właściwie cały czas będą nam towarzyszyć burze.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Prognoza pogody na Boże Ciało 11 czerwca

W czwartek, w Boże Ciało, IMGW prognozuje zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 26 stopni Celsjusza w centrum i do 28 stopni Celsjusza na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 75 km/h.

Prognoza pogody na czwartek / IMGW-PIB /

Prognoza pogody na piątek 12 czerwca

Piątek bardzo ciepły. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 21 stopni Celsjusza. O dwa stopnie więcej będzie nad morzem. W większości kraju temperatura będzie się wahać między 26 a 29 stopniami. Najcieplej będzie w Warszawie. Tam termometry mają pokazać 30 stopni Celsjusza.



Niestety, w całym kraju mogą przechodzić burze. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni, w czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.



Prognoza pogody na piątek 12 czerwca / IMGW-PIB /

Prognoza pogody na sobotę 13 czerwca

W sobotę 13 czerwca czeka nas kolejny gorący dzień. Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni Celsjusza, jedynie na północnym wschodzie nieco chłodniej, od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Burze znów mogą przechodzić przez większość kraju. Spokojnie powinno być jedynie na północnym wschodzie.



Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie północno-wschodni i wschodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę 13 czerwca / IMGW-PIB /

Prognoza pogody na niedzielę 14 czerwca

W niedzielę 14 czerwca czeka nas lekkie ochłodzenie. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni Celsjusza.



Burze będą przechodzić jeszcze nad południowym-wschodem oraz na Mazowszu.



Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni, w czasie burz porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę 14 czerwca / IMGW-PIB /