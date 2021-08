W jelitach osób w wieku co najmniej 100 lat naukowcy wykryli bakterie, które pomagają zwalczać infekcje. To może być jeden z kluczy do długiego życia i punkt wyjścia dla nowych terapii groźnych infekcji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Do wieku 100 lat dożywają osoby szczególnie odporne na choroby wieku starczego i takie, które lepiej radzą sobie z infekcjami - to już wiadomo od dłuższego czasu.

Nowe badanie opisane na łamach "Nature" wykazało tymczasem, że stulatkowie mają w jelitach duże ilości pewnych bakterii, które chronią ich przed groźnymi infekcjami, np. powodowanymi przez lekooporne groźne bakterie.



Badacze dokonali tego odkrycia po analizie mikrobiologicznego środowiska (mikrobiomu) jelit 160 żyjących w Japonii stulatków.



W porównaniu do osób w wieku od 85 do 89 lat oraz od 21 do 55, sędziwi seniorzy mieli więcej bakterii produkujących wtórne kwasy żółciowe. To substancje wytwarzane przez mikroby żyjąc w okrężnicy i jak się uważa, chronią one jelita przed zakażeniami, a także wspierają układ odpornościowy organizmu.



W swoich eksperymentach badacze sprawdzili też w laboratorium wpływ pobranych od stulatków kwasów żółciowych na groźne bakterie.



Jedna z tych substancji silnie np. hamowała rozwój Clostridioides difficile - opornej na antybiotyki bakterii, która powoduje biegunki i zapalenia jelit.



Kiedy później autorzy odkrycia podali myszom te groźne patogeny razem ze wspomnianym kwasem, bakteria miała kłopoty ze wzrostem.



Substancja ta, jak się później okazało, zabijała także lub hamowała inne patogeny.



Ekologiczne relacje między gospodarzem i różnego rodzaju procesami zachodzącymi w bakteriach wskazuje na potencjał tych jelitowych organizmów w podtrzymywaniu zdrowia - mówi Damian Plichta z Massachusetts Institute of Technology.



Zdaniem naukowców przyszłe badania prowadzone w różnych rejonach świata mogłyby pomóc w zrozumieniu przyczynowych zależności między kwasami żółciowymi i długowiecznością.



W międzyczasie odkrycie może pomóc w terapii trudnych w leczeniu infekcji.



Unikalna grupa ochotników, międzynarodowa współpraca, analizy komputerowe oraz eksperymentalna biologia - to wszystko umożliwiło nam odkrycie, że jelitowy mikrobiom to klucz do zdrowej starości - mówi Ramnik Xavier z MIT.



Cytat Nasza wspólna praca pokazuje, że przyszłe badania skupione na mikrobiologicznych enzymach i metabolitach potencjalnie mogą pomóc nam w znalezieniu punktów wyjścia dla poszukiwania nowych leków. podkreśla ekspert.