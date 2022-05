Donald, poczekaj - tak lider Polski 2050 Szymon Hołownia odpowiedział liderowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi na jego apel o utworzenie jednej listy wyborczej opozycji. Jak zaznaczył, decyzje w tej sprawie powinny zapadać bliżej terminu wyborów.

Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Lider PO Donald Tusk po raz kolejny zaapelował o zjednoczenie opozycji, przekonując, że jedna lista wyborcza to gwarancja wygranej. Od wielu miesięcy powtarzam te przecież dość oczywiste apele, słowa, prośby o zjednoczenie opozycji - oczywiste przecież nie tylko dla mnie. Dzisiaj mamy kolejny dowód - to wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych Ipsos. I one pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50 procent, a PiS tylko 30. PiS nie jest silniejsze od opozycji, PiS jest silny podziałami na opozycji - podkreślił szef PO w krótkim nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Zjednoczeni na pewno wygramy - oświadczył. Chyba więcej dowodów już nie trzeba. Wzywam wszystkich najserdeczniej i z wielkim przekonaniem tak, jak tylko potrafię: poważnie potraktujmy też to wskazanie, nie tylko koje apele: idźmy do wyborów razem - zaapelował szef Platformy.

"Będzie czas, jak przyjdą wybory"

W środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia został zapytany w Polsat News, co odpowie liderowi PO na jego apel o jednej liście. To samo, co zawsze: Donald, poczekaj - odparł Hołownia. Zawsze, jak rozmawiam z Donaldem Tuskiem słyszę to samo: ja nie dogmatyzuję jednej listy, ty nie dogmatyzujesz dwóch list, będzie czas, jak przyjdą wybory - powiedział Hołownia, relacjonując przebieg rozmów z Tuskiem.



W rozmowie padło również pytanie o wariant dwóch list. Dopytany, czy jego ugrupowanie znajdzie się na jednej liście z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy raczej z Donaldem Tuskiem, Hołownia odpowiedział, że jak będą wybory i będziemy wiedzieli, kiedy one będą oraz jaka będzie ordynacja, wtedy będzie czas na taktykę.



Z opublikowanego w zeszłym tygodniu sondażu Ipsos dla portalu oko.press wynika, że gdyby cała prodemokratyczna opozycja pięciu partii (KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Porozumienia Jarosława Gowina) utworzyła jedną listę, to taka koalicja zdobyłaby 50 proc. głosów. Na listę taką głosowałoby ponad 90 proc. wyborców KO, Polski 2050 i Lewicy. PiS przy takim wariancie mógłby liczyć natomiast na 30 proc. poparcia.