​Stanowczo podkreślamy, że podczas spotkań z Leszkiem Czarneckim nie składaliśmy żadnych "korupcyjnych" propozycji - napisał w oświadczeniu były rzecznik PiS i PR-owiec Adam Hofman. Dzisiaj Roman Giertych opublikował wpis, w którym zarzucił Hofmanowi próbę wciągnięcia Czarneckiego w akcję wykupu TVN24 przez spółki Skarbu Państwa. Zdaniem adwokata Hofman miał także naciskać na zatrudnienie Michała Krupińskiego w zamian za odstąpienie Ziobry od prowadzenia śledztw ws. banków Czarneckiego.

Adam Hofman / Jakub Rutka / RMF FM

Adam Hofman i Robert Pietryszyn - którzy zostali nagrani przez Czarneckiego - wydali oświadczenie na Facebooku. Opisują, że od maja 2019 roku współpracowali z bankami i fundacją przedsiębiorcy, a także z firmami członków jego rodziny.

Propozycje współpracy złożył nam sam Leszek Czarnecki. Zawarliśmy z jego firmami umowy na usługi komunikacyjno-doradcze. W tym czasie wykonywaliśmy zgodnie z Umową działania z zakresu public relations i doradztwa strategicznego. Wszystkie działania były dokumentowane i raportowane co miesiąc klientowi - napisał Hofman.

PR-owiec opisuje, że w czasie trwania współpracy odbyli wiele spotkań, w tym także osobiście z samym Czarneckim. Spotkania odbywały się każdorazowo w miejscach wyznaczonych przez klienta m.in. w Warszawie, Miami i Monte Carlo, gdzie przebywał Leszek Czarnecki - napisał Hofman.

Stanowczo podkreślamy, że podczas tych spotkań nigdy nie składaliśmy żadnych "korupcyjnych" propozycji - zaznacza.

Jak opisują PR-owcy, 24 lipca 2020 roku Czarnecki poprosił ich o znalezienie doradcy z zakresu bankowości "z drugiej strony". Ekspert ten miałby pomóc mu prowadzić komunikację z rynkiem i otoczeniem biznesowym. Pragniemy wyraźnie pokreślić, że to sam klient wyraził potrzebę poszukiwania i zatrudnienia takiego specjalisty - zaznaczył PR-owiec.

W trakcie kolejnej rozmowy przedstawiono propozycję Michała Krupińskiego - bliskiego współpracownika Witolda Ziobry. Pomimo rekomendacji do współpracy jednak nie doszło - napisał Hofman.

Adam Hofman uważa, że nagrane spotkanie odbyło się 23 września 2020 roku i było "jedną z wielu rozmów o charakterze doradczym". Tym samym stanowczo dementujemy doniesienia Pana Romana Giertycha w tym temacie. Dementujemy również na temat sprawy zakupu TVN 24 - napisał.

Leszek Czarnecki w trakcie spotkania w Miami w sierpniu 2019 roku powołując się na swoje kontakty z większościowym udziałowcem Discovery sam wyraził zainteresowanie zakupem stacji TVN24. Podkreślamy: to był pomysł Leszka Czarneckiego a nie nasz. Klient kilkukrotnie wracał do tego tematu i pytał nas o zdanie, prosił o rekomendacje dotyczące zakupu i potencjalnych korzyści z tego wynikających - napisał Hofman.

Podkreślił także, że wszelkie "publiczne wątkui" pojawiały się w rozmowie z inicjatywy Leszka Czarneckiego i ich interpretacja nadana przez Giertycha jest "całkowicie nieuprawniona".

Hofman zapowiedział także podjęcie kroków prawnych w związku z "rozpowszechnianiem nieprawdziwych, zmanipulowanych informacji".

Prowadzone od wczoraj przez Romana Giertycha i GW działania medialne są nieuprawnioną próbą odwrócenia uwagi od istoty sprawy i w sposób nieuprawniony mają nadać jej polityczny charakter - zaznaczył.

W niedzielę wieczorem Roman Giertych opublikował długi wpis i fragment nagrania ze spotkania Leszka Czarneckiego z Adamem Hofmanem i Robertem Pietryszynem. Zdaniem adwokata PR-owcy mieli namawiać Czarneckiego na zatrudnienie Michała Krupińskiego w zamian za odstąpienie przez Zbigniewa Ziobrę od śledztw w związku z aferą GetBack.