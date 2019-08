Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w partii sera żółtego. Partia paczkowanej goudy w plastrach została wycofana.

Zdjęcie wycofanego sera / GIS / Materiały prasowe

Chodzi o produkt: ser żółty Gouda marki Ryki, 135 g, plastry o numerze partii: 290351 i dacie minimalnej trwałości 06.09.2019. Wycofana partia sera została wyprodukowana przez Spółdzielnię Mleczarską Ryki.



GIS podał, że w produkcie zbadanym przez władze kanadyjskie wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.



Sanepid wskazał, że Inspekcja Weterynaryjna prowadzi postępowanie wyjaśniające. Ustalono, że określona partia trafiła na rynek Kanady oraz do odbiorców w Polsce. Spółdzielnia Mleczarska Ryki rozpoczęła proces wycofywania kwestionowanej partii produktu z obrotu.



Produkty z tej partii należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione.