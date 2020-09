Rozszerza się podziemny protest w śląskich kopalniach. Do akcji dołączyli górnicy z kolejnych zakładów w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach i Łaziskach Górnych. Łącznie akcje protestacyjne są organizowane w 10 zakładach - ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Według związków, obecnie w kopalniach protestuje ponad 200 osób. Po południu w Katowicach ma rozpocząć się kolejna runda rozmów delegacji rządowej ze związkowcami w sprawie przyszłości górnictwa.

Chodnik na poziomie 840 metrów w kopalni w Rudzie Śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

W kopalniach w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach i Łaziskach Górnych w podziemnym proteście bierze udział około 30 osób - ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Akcję prowadzi łącznie już 10 zakładów. Najwięcej, bo 17 górników, protestuje w kopalni Bolesław Śmiały.

Rano w Rudzie Śląskiej w proteście brało udział ponad 60 górników. W Lędzinach i Bieruniu liczba ta sięgała 80 osób. To mniej niż we wtorek wieczorem, jednak górnicy zapowiadają, że w ciągu dnia protestujących będzie przybywać.

Według danych śląsko-dąbrowskiej Solidarności, pod ziemią protestuje ponad 200 górników z kopalń Ruda (w każdej z trzech części tego zakładu: Halemba, Pokój i Bielszowice), Wujek, Piast-Ziemowit, Bolesław Śmiały, Sośnica, Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła.



Polska Grupa Górnicza weryfikuje dane podawane przez związkowców, wskazując, że liczba protestujących jest zmienna. Według informacji pozyskanych przez spółkę, w środę rano łączna liczba protestujących wynosiła 169: 71 w kopalni Ruda, 69 w kopalni Piast-Ziemowit, 16 w kopalni Bolesław Śmiały, 12 w kopalni Wujek i 1 w kopalni Murcki-Staszic. Dyspozytorzy kopalń raportują o osobach stale uczestniczących w akcji, bez górników dołączających tylko na pewien czas.



Nadal aktualna jest też zapowiedź piątkowej manifestacji w Rudzie Śląskiej.

Akcje protestacyjne w żadnym stopniu nie wpływają na wydobycie surowców. Wszystkie 10 kopalni pracuje normalnie. Górnicy protestują, przebywając w bezpiecznych miejscach, po zakończeniu pracy lub wykorzystując np. wolny dzień.

Górnicy ogłosili pogotowie strajkowe

Tydzień temu związkowcy powołali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) i ogłosili pogotowie strajkowe. Toczące się w Katowicach negocjacje dotyczą zasad i tempa transformacji górnictwa i energetyki oraz planu restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej.



Górnicy liczyli na udział w negocjacjach premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie przystali na rozmowy z delegacją, mającą pełnomocnictwa szefa rządu do prowadzenia negocjacji.

W skład rządowej delegacji weszli, oprócz wiceministra Sobonia, także pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej, wiceminister klimatu Piotr Dziadzio oraz szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów.

Lider Sierpnia’80 Bogusław Ziętek mówił przed wtorkowymi rozmowami, iż związkowcy liczą na konkretne propozycje rządu dotyczące wydłużenia okresu przebudowy Śląska.

Uważamy, że ten program musi funkcjonować co najmniej 40 lat, czyli do roku 2060, a nie - jak wcześniej to zapowiadały czynniki rządowe - do 2030, i że musi się to odbywać w ramach wielkiej umowy społecznej, która zostanie zawarta pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami - bo tylko w ten sposób te bardzo poważne problemy możemy rozwiązać - powiedział Ziętek.

Jego zdaniem, w porozumieniu, które związkowcy chcieliby podpisać z rządem, powinny znaleźć się zarówno zapisy dotyczące działań długofalowych, dotyczących przebudowy Śląska, górnictwa i energetyki do 2060 r., jak i zapisy dotyczące konkretnych spraw bieżących, jak odbiory przez energetykę węgla z PGG, płatności za węgiel oraz skala zapotrzebowania energetyki na węgiel w przyszłym roku i kolejnych latach. Chodzi też o ustalenie przyszłości kopalń, wymienianych wcześniej jako te przeznaczone do likwidacji.