Gen. Kukuła rozmawiał z najważniejszymi dowódcami NATO

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Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła spotkał się w Warszawie z najważniejszymi dowódcami NATO, w tym z naczelnym dowódcą wojsk sojuszniczych w Europie gen. Alexusem Grynkewichem. Rozmowy dotyczyły m.in. odstraszania, zagrożeń hybrydowych, sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.

Do spotkań doszło w poniedziałek na marginesie trwającego w stolicy Warsaw Security Forum. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wojskowych struktur NATO, na czele z gen. Grynkewichem.

Rozmowa o odstraszaniu i zagrożeniach hybrydowych

Podczas dwustronnego spotkania gen. Kukuły z gen. Grynkewichem poruszono kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, skutecznego odstraszania oraz gotowości do reagowania na zagrożenia hybrydowe – przekazał Sztab Generalny WP.

Gen. Grynkewich, który jest naczelnym dowódcą wojsk sojuszniczych NATO w Europie, przedstawił podczas konferencji swoją „strategię zwycięstwa” w ewentualnym konflikcie z Rosją.

NATO gotowe do walki „dziś w nocy”. Oto szczegóły strategii Jeśli NATO zostanie zaatakowane, Sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy – stwierdził gen. Alexus Grynkewich, szef sił sojuszniczych w Europie, podczas wystąpienia w Warszawie. Dowódca zastrzegł jednak, że nie ocenia konfliktu jako nieuchronnego…

Rozmowa o Ukrainie i ryzykach dla regionu

Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał także z adm. Giuseppe Cavo Dragone. Według komunikatu Sztabu Generalnego tematem spotkania były sytuacja militarna na Ukrainie, ocena ryzyka dla bezpieczeństwa regionu w 2027 roku, a także priorytety prac Komitetu Wojskowego NATO.

„Jedność Sojuszu, determinacja i zdolność do zdecydowanego działania są najlepszą odpowiedzią na zagrożenia i prowokacje” – podkreślił gen. Kukuła, cytowany w komunikacie.

Współpraca ze Szwecją i bezpieczeństwo Bałtyku

Kolejne spotkanie odbyło się z gen. Michaelem Claessonem, szefem obrony Szwecji. Było ono kontynuacją rozmów prowadzonych podczas szczytu Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze w ubiegłym miesiącu.

Generałowie rozmawiali o rozwoju współpracy wojskowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i wzmacniania zdolności do wspólnych działań.

Sztab Generalny przypomniał, że ważnym elementem polsko-szwedzkiej współpracy obronnej jest udział szwedzkich sił zbrojnych w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty JAS 39 Gripen uczestniczą w sojuszniczych działaniach obrony powietrznej.

Planowane rozmieszczenie w Polsce szwedzkich zestawów Patriot ma z kolei wzmocnić ochronę strategicznego węzła logistycznego NATO, wspierającego Ukrainę.

Program Orka i szkolenie załóg

W komunikacie wskazano również na współpracę w domenie morskiej. Dotyczy ona m.in. realizacji programu Orka, szkolenia polskich załóg okrętów podwodnych w Szwecji oraz rozwijania zdolności do wspólnych operacji na Bałtyku.

Gen. Kukuła podziękował gen. Claessonowi za solidarność i zaangażowanie szwedzkich sił powietrznych w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślono, działania te przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.