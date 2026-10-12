Niemiecki kontrwywiad ostrzega przed nowym zagrożeniem. Rosja planuje zabójstwa

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Niemiecki kontrwywiad bije na alarm. Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), Sinan Selen, ostrzega przed kolejnymi incydentami podobnymi do nieudanego zamachu z użyciem dronów, do którego doszło w sierpniu na lotnisku w Lipsku. Według służb, Rosja może planować zabójstwa na terenie Niemiec.

Rosyjskie zagrożenie coraz bardziej realne

W poniedziałek szef BfV nie pozostawił złudzeń – Niemcy muszą przygotować się na możliwość kolejnych zamachów. Sinan Selen podkreślił, że sytuacja jest poważna, a działania rosyjskich służb wywiadowczych mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Musimy się liczyć z tym, że dojdzie do zamachów – powiedział Selen.

Szef BfV podkreślił, że konieczne jest stworzenie skutecznego systemu do obrony przed zamachami i innymi zagrożeniami ze strony Rosji. Dodał, że Kreml może sięgać po różnego rodzaju operacje hybrydowe.

Destabilizacja kraju

Nie tylko szef kontrwywiadu ostrzega przed kolejnymi zamachami. Na początku października szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger przyznał w Bundestagu, że możliwe są rosyjskie ataki na terenie Niemiec. Ocenił, że krajowi grozi „gwałtowny konflikt” z Rosją.

Z kolei szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt ostrzegł, że Niemcy mierzą się obecnie z „wojną cieni”, która wykracza poza działania destabilizacyjne znane z czasów zimnej wojny. Jego zdaniem celem tych działań jest destabilizacja kraju.

Incydent w Lipsku

Przypomnijmy, że w sierpniu na lotnisku w Lipsku niemieckie służby udaremniły próbę zamachu z użyciem dronów. Choć szczegóły operacji pozostają tajne, eksperci nie mają wątpliwości, że był to sygnał ostrzegawczy. Niemiecki kontrwywiad obawia się, że podobnych incydentów może być więcej, a Rosja nie zamierza rezygnować z prób destabilizacji sytuacji w Niemczech.