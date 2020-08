Fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie, związanym z awarią układu przesyłowego do oczyszczalni "Czajka", w poniedziałek, o godz. 5 rano dotrze do Płocka, a we wtorek, o godz. 12 do Torunia - wynika z analizy IMGW. Do oddalonej o 10,5 km od ujścia rzeki wsi Kiezmark fala dotrze w piątek.

Miejsce wycieku nieczystości z oczyszczalni Czajka / Leszek Szymański / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę rano opublikował na Twitterze wstępną analizę, którą eksperci przygotowali w związku z awarią kolektora przesyłowego ścieków w Warszawie. Zamieszczona we wpisie tabela pokazuje przewidywaną propagację fali do poszczególnych lokalizacji wzdłuż Wisły - aż do wodowskazu w Kiezmarku na Pomorzu.



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w stolicy zrzut z kolektora przy ul. Farysa w warszawskiej dzielnicy Bielany rozpoczęło o godz. 14 w sobotę. Z analizy IMGW wynika, że fala o godz. 4 rano w niedzielę dotarła do wodowskazu w Modlinie (powiat nowodworski).



W niedzielę fala przepłynąć ma przez powiat płoński - o godz. 12 minie wodowskaz we wsi Wychódźc, o godz. 16 - w Wyszogrodzie, a o godz. 22 - w Kępie Polskiej.



W poniedziałek, o godz. 5 rano fala ma dotrzeć do wodowskazu w Płocku. Płocki ratusz uspokajał w sobotę mieszkańców, że nie muszą obawiać się jakość dostarczanej im wody. Rzecznik Urzędu Miasta Hubert Woźniak wyjaśnił, że w mieście funkcjonuje nowoczesny system oczyszczania wody. Niezależnie od tego, co płynie Wisłą, jesteśmy w stanie zrobić z tego krystalicznie czystą wodę - zapewniał.



O godz. 19 w poniedziałek fala ma przepłynąć przez Włocławek w województwie kujawsko-pomorskim, a o godz. 12 we wtorek ma dojść do Torunia. Wodowskaz w bydgoskim Fordonie ma minąć natomiast dwanaście godzin później, w środę o północy. Dalej, o godz. 10 fala ma dopłynąć do Chełmna, a o godz. 19 - do Grudziądza.



Na Pomorzu, przy wodowskazie w Tczewie, fala ma przepłynąć w czwartek, o godz. 18. Do wodowskazu w Kiezmarku, który leży 10,5 km od ujścia rzeki, fala ma dopłynąć w piątek o północy.

Druga awaria "Czajki" w rok po pierwszej