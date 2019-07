Akcję wydobycia miny morskiej z okresu II wojny światowej rozpoczęli w niedzielę rano marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Ruch na Zalewie Szczecińskim i na torze wodnym Szczecin-Świnoujście jest wstrzymany. Zaplanowano też ewakuację ok. 160 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Rozpoczęcie akcji zgodnie z planem potwierdza Hanna Lachowska ze świnoujskiego magistratu.



Okręt jest już na pozycji, nurkowie już są, akcja wydobycia miny już się rozpoczęła. Ruch na Zalewie Szczecińskim i na torze wodnym Szczecin-Świnoujście jest wstrzymany - powiedziała Lachowska.



Dodała, że planowana jest ewakuacja ok. 160 osób ze strefy bezwzględnego zagrożenia. Liczymy na to, że wszyscy dostosują się do zaleceń i opuszczą swoje domostwa. Ci, którzy w nich pozostaną, zrobią to na własną odpowiedzialność - zaznaczyła.



Operację wydobycia miny przeprowadzą marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W akcji bierze też udział załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.



Mina znajduje się w wodach Zalewu Szczecińskiego na głębokości ok. 6 m, w niewielkiej odległości od wyjścia z toru wodnego w kierunku Szczecina. Znaleziono ją podczas prac związanych z pogłębianiem toru wodnego Szczecin-Świnoujście.



Do godz. 8.00 marynarze mają wydobyć minę, umieścić ją na pokładzie okrętu, a następnie, w godz. 8.00-9.00 przetransportować ją na poligon morski na Zatoce Pomorskiej i zneutralizować. Aby wypłynąć z zalewu na morze, będą się przemieszczać przez centrum Świnoujścia, dlatego ewakuowane zostaną osoby, które mieszkają w strefie niebezpiecznej (w odległości 200 m od toru wodnego, zarówno na prawym, jak i lewym brzegu). Dotyczy to ok. 160 mieszkańców miasta.



Transport osób ewakuowanych do hali sportowej przy ul. Piłsudskiego odbywać się będzie od godz. 7.00 autobusem komunikacji miejskiej z pętli przy Kapitanacie Portu w Świnoujściu a do budynku OSP w Karsiborze pojazdem straży. Na ewakuowanych autobusy mają czekać na skrzyżowaniu ulic Barkowej i Kanałowej.



W godzinach 8.00 - 9.00 obowiązywać też będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do morza i na plażę w odległości 750 metrów od falochronu zachodniego - do wysokości ul. Zdrojowej.



Podczas transportu miny poza port Świnoujście wstrzymane zostanie kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Mogą wystąpić też krótkotrwałe ograniczenia w ruchu pociągów.



Tor wodny Szczecin-Świnoujście został zamknięty dla ruchu wodnego. Zarówno od strony Szczecina, jak i od strony Świnoujścia zamknięte są wejścia na Zalew Szczeciński.



Osobom udającym się do Świnoujścia samochodem w niedzielę rano zalecono wybór trasy alternatywnej przez Niemcy (najbardziej popularna prowadzi ze Szczecina przez przejście graniczne w Lubieszynie, następnie Locknitz, Pasewalk i Anklam).



W działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo ludzi podczas wydobycia i transportu miny udział biorą Urząd Miejski w Świnoujściu, policja, morska straż graniczna, oddziały państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz straż miejska ze Świnoujścia.



Wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako brytyjską lotniczą minę morską typu Mark IV z okresu II wojny światowej. Lotnicze miny morskie tego typu mogą zawierać ponad 400 kg materiału wybuchowego. Rekonesans, identyfikację i wstępną ocenę niebezpiecznego przedmiotu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców.