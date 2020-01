Satysfakcjonująca liczba mieszkań na 1000 mieszkańców to 440. W Polsce na 1000 osób mamy 370 mieszkań. Brakuje więc 2 mln mieszkań - zauważyła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że lukę tę można zlikwidować "w dekadę".

Z ostatnich danych GUS wynika, że w 2019 roku oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań, o 12 proc. więcej niż w 2018 roku, co jest najlepszym wynikiem od 1980 roku - przypomniała szefowa resortu rozwoju.

Wskazała, że 34 proc. nowo oddawanych nieruchomości, to domy jednorodzinne. Tymczasem jednym z podstawowych naszych celów jest rozwój szerokorozumianego mieszkalnictwa społecznego - wskazała. Dodała, że chodzi o to, aby mieszkanie nie było większym obciążeniem dla budżetu domowego niż 1/3 dochodów.

Emilewicz podkreśliła, że aktualnie w Polsce mamy ok. 370 mieszkań na 1000 mieszkańców. Minimalnie satysfakcjonująca nas liczba mieszkań na 1000 mieszkańców to 440, dziś mamy ok. 370 mieszkań na 1000 mieszkańców, czyli brakuje jeszcze 2 mln mieszkań - podała.

Szefowa resortu rozwoju dodała, że jeszcze przez upływem 100 dni rządu zostanie przedstawiony bilans otwarcia programu Mieszkanie Plus ze zmianami, który ma poprawić sytuacje mieszkaniową w Polsce.

Chcemy zaprosić do realizacji tego dużego programu mieszkaniowego spółdzielnie mieszkaniowe, poszerzyć udział TBS-sów, które udało się w ostatnich latach ożywić, oraz deweloperów, którzy będą gotowi na transparentnych i dobrych warunkach w tym programie uczestniczyć - powiedziała Emilewicz.

Wskazała, że np. przy zmianie wysokości bezzwrotnego grantu jakie uzyskują gminne TBS-y z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań pod wynajem, mogą się pojawić deweloperzy prywatni zainteresowani prowadzeniem TBS-u. Są deweloperzy, którzy są tym zainteresowani - podkreśliła.

Rządowy program Mieszkanie Plus to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Program proponuje mieszkania na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności.

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości wynika, że w ciągu trzech lat "funkcjonowania rynkowej części programu Mieszkanie Plus powstało 867 mieszkań, a w budowie jest ich 1907".