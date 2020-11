Jeszcze dziś do Polski ma zostać przetransportowana Magdalena K. - domniemana przywódczyni gangu krakowskich pseudokibiców Cracovii. To możliwe po decyzji słowackiego Sądu Najwyższego. 11 listopada Słowacy zgodzili się na jej ekstradycję. Dziś w konwoju policyjnym Magdalena K. ma zostać przewieziona do Krakowa.

REKLAMA