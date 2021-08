Zdaniem władz Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), wprowadzenie tydzień temu obowiązku posiadania parkingowych e-biletów przez turystów wybierających się samochodami do Morskiego Oka, znacznie poprawiło organizację ruchu na tej zatłoczonej drodze.

Morskie Oko w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Od środy 4 sierpnia obserwujemy znaczne zmniejszenie ruchu samochodowego w rejonie parkingów przed Morskim Okiem oraz zwiększenie świadomości kierowców przyjeżdżających na miejsce z przygotowanymi już do kontroli e-biletami. Nawet w minioną, słoneczną sobotę, nie tworzyły się większe zatory na drodze. Nasze obserwacje potwierdzają patrole policji, które wspierają nasze działania na miejscu i pomagają w udrażnianiu ruchu w rejonie ronda na Wierch Porońcu - brzmi komunikat TPN.

We wtorek mija pierwszy tydzień po zmianie organizacji ruchu na drodze dojazdowej na parkingi przed najbardziej popularnym w Tatrach szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka. Według nowych zasad turyści chcący zaparkować auto na Łysej Polanie i Palenicy Białczańskiej, muszą wcześniej zarezerwować miejsce parkingowe. Należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety. Z uwagi na bardzo duży ruch turystyczny aktualnie zalecana jest rezerwacja miejsca nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Władze TPN rekomendują turystom wybierającym się do Morskiego Oka przyjazd na parking z e-biletem przed godz. 8 w celu uniknięcia stania w korkach.

Posiadając e-bilet turysta ma gwarancję, że będzie miał gdzie zostawić samochód niezależnie od godziny dojazdu, jednak zwracamy uwagę na to, że to kolejność przyjazdu decyduje o tym, czy samochód będzie zaparkowany bliżej wejścia na szlak na Palenicy Białczańskiej czy na Łysej Polanie - radzą władze TPN.

E-bilet muszą posiadać także osoby planujące nocleg w schroniskach, a także osoby korzystające z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

W sieci pojawiły się także oferty biletów na inny, oddalony od szlaku prywatny parking, który jednak nie obejmuje miejsc na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie.

Apelujemy do turystów, by zwracali uwagę na źródło i opis usługi, którą wykupują, ponieważ mamy sporo przypadków przyjazdu na nasze parkingi z takimi biletami - ostrzega TPN.