Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka palu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie sześciu funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach na oprócz prezydenta biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński.

Uroczysta promocja oficerska / Rafał Guz / PAP

Główne czystości Dnia Strażaka odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda wręczył 6 nominacji generalskich.

Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz i łódzki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

400 strażaków zostanie też odznaczonych na pierwszy stopień oficerski.

Dzień Strażaka na placu Piłsudskiego / Krzysztof Zasada / RMF FM

Po oficjalnej części uroczystości, na której trwała promocja i wręczanie krzyży zasługi, a także nagród dla 10 dzieci, które pomogły w ratunku zgłaszając pożar, rozpocznie się strażacki piknik w Parku Saskim, czyli pokaz sprzętu i zabawy dla dzieci.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 roku. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

