"Lider partii głosującej w Parlamencie Europejskim za rezolucją przeciwko Polsce udający walkę o środki z Funduszu Odbudowy, to przykład hipokryzji i taniego politycznego teatru" - stwierdził szef KPRM Michał Dworczyk, komentując wcześniejszą wypowiedź Donalda Tuska.

Szef KPRM skrytykował byłego premiera / Michał Dukaczewski / RMF FM

Lider PO i szef EPP Donald Tusk podczas sobotniego briefingu w Sopocie przekonywał, że Polacy dostaną pieniądze z Brukseli, nikt w Europie nie chce karać Polaków za działania Prawa i Sprawiedliwości. Polska i Polacy tak czy inaczej te pieniądze dostaną. Mogę wszystkich uspokoić: nikomu do głowy w Europie taki pomysł nie przyszedł do głowy i nie przyjdzie - to mogę zagwarantować - żeby karać Polaków za ten konflikt i za ten upór PiS-w w sprawie dławienia polskiej praworządności. Pytanie, jak szybko PiS wywiąże się z danej publicznie obietnicy, jaka została złożona w Brukseli, czyli wycofa się z tzw. Izby Dyscyplinarnej, czyli tego ciała, które miało karać sędziów, którzy nie chcą słuchać pisowskiej władzy - mówił lider PO.



Szef KPRM w późniejszym wpisie na Twitterze nawiązał do niedawnej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

Dworczyk stwierdził we wpisie, że premier Mateusz Morawiecki "broni niezależności Polski w kluczowych kwestiach, jednocześnie zwracając uwagę na realne problemy UE". Tymczasem - dodał - "lider partii głosującej w PE za rezolucją przeciwko Polsce udający walkę o środki z Fun. Odbudowy to przykład hipokryzji i taniego politycznego teatru" - dodał.

"Warto, żeby przewodniczący PO ustalił spójną wersję np. z panią Bieńkowską, która jeszcze wczoraj twierdziła, że ‘Polska nie dostanie pieniędzy z UE...’. Głosowanie za rezolucją przeciwko Polsce w PE jest faktem - dla opozycji im gorzej dla Polski, tym lepiej" - stwierdził Dworczyk w kolejnym wpisie.



Chodzi o przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję ws. wyroku polskiego TK, którą przygotowało pięć frakcji w PE - EPL, Socjaliści i Demokraci, Zieloni, Odnowić Europę i Lewica. PE w dokumencie m.in. "głęboko ubolewa nad bezprawną decyzją ‘Trybunału Konstytucyjnego’".

Podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy dodatkowych środków z UE na walkę ze skutkami pandemii jest przyjęcie przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.