Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w Piastowie na Mazowszu. Trwa akcja gaśnicza. Jest utrudniona ze względu na ograniczony dostęp do źródła ognia.

Ogień wybuchł w mieszkaniu na poddaszu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Pożar kamienicy przy ul. Dworcowej 4 w Piastowie wybuchł po godz. 8 rano. Wtedy zaalarmowane zostały straż pożarna i policja. Podczas gaszenia ognia strażacy znaleźli ciała kobiety i mężczyzny.

Niestety dwie osoby nie żyją. Dwie kolejne trafiły do szpitala z podejrzeniem podtrucia czadem. 26 osób zostało ewakuowanych z budynku - potwierdziła Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Na miejscu jest także prokurator. Oględziny w najbliższych godzinach nie będą jednak możliwe.



Pożar został zlokalizowany i w większości jest już ugaszony, ale choć nie ma płomieni, wciąż jest dym. Akcja gaśnicza trwa i jest wyjątkowo skomplikowana. Do zaprószenia ognia doszło w mieszkaniu na poddaszu budynku, do którego dostęp był utrudniony. Strażacy pracują na wysokości, korzystają z drabiny przystawnej i podnośników. Musieliśmy rozcinać blachy, strop, prowadzić ręcznie prace rozbiórkowe, żeby dostać się do środka - mówi Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.

Ewakuowanym mieszkańcom pomocy i schronienia udzielają przedstawiciele urzędu miejskiego. Budynek nie będzie przywrócony do użytkowania na pewno ani dzisiaj, ani jutro - podał rzecznik KP PSP.