W miejscowości Żabowo niedaleko Sierpca ciężki ciągnik rolniczy fendt, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najechał na osobowego citroena. W wypadku zginęła 43-letnia kierująca autem. Badanie wykazało, że 26-letni kierowca ciągnika był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

Jak poinformował podkom. Krzysztof Kosiorek z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, do zdarzenia doszło we wtorek rano na skrzyżowaniu dróg, w terenie zabudowanym.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym fendt z naczepą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu samochodem citroen C3, kierowanym przed 43-letnią kobietę. W wyniku zderzenia pojazdów śmierć na miejscu poniosła kierująca citroenem - powiedział Kosiorek.



Dodał, iż badanie wykazało, że kierujący ciągnikiem rolniczym był trzeźwy. Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pod nadzorem sierpeckiej Prokuratury Rejonowej - przekazał Kosiorek.



Auto zostało zepchnięte do rowu

Jak wyjaśnił, rzecznik sierpeckiej Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Waldemar Goczyński, w wyniku zderzenia ciągnika rolniczego z citroenem, auto to zostało zepchnięte z drogi do rowu. Ciągnik zatrzymał się przednią osią na samochodzie - dodał Goczyński. Podkreślił, że aby wydobyć kierującą citroenem z wnętrza samochodu, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu.



Działania polegały na stabilizacji układu pojazdów. Przy użyciu podnośnika podniesiono przednią oś ciągnika. Następnie, przy użyciu narzędzi hydraulicznych, wykonano dostęp do poszkodowanej wewnątrz auta. Obecny na miejscu lekarz niestety stwierdził zgon kobiety - powiedział rzecznik sierpeckiej straży pożarnej.