Dostęp do najnowszych terapii i wiedzy m.in. o rzadkich nowotworach zapewni polskim pacjentom współpraca resortu zdrowia z centrum onkologicznym MD Anderson Cancer Center w Houston - poinformował w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

MD Anderson Cancer Center odwiedziła para prezydencka / Leszek Szymański / PAP

W piątek po południu czasu lokalnego (po 23.00 czasu polskiego) prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w uroczystości podpisania umowy o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas MD Anderson Cancer Center w Houston. Z polskiej strony umowę podpisał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Przed podpisaniem porozumienia Szumowski podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w USA, że MD Anderson Cancer Center to "czołowa placówka onkologiczna na świecie, której budżet jest porównywalny z jedną czwartą czy jedną trzecią budżetu Polski na zdrowie".



Tutaj są najciekawsze, najnowsze terapie i praktyki, najwięcej wiedzy, choćby o rzadkich nowotworach - zaznaczył minister zdrowia. Zauważył również, że "wiedza (na ten temat - PAP) jest rozproszona po świecie, a tu jest ona skumulowana".

Porozumienie ma dać polskim pacjentom dostęp do tej wiedzy, do najlepszych praktyk klinicznych, ale też badawczych - podkreślił Łukasz Szumowski. Wyjaśnił, że chodzi o wiedzę m.in. "czy dane procedury, które moglibyśmy zaimplementować w Polsce, są kosztowo efektywne w dużej grupie pacjentów w długim czasie".



Z drugiej strony wiemy, że badania kliniczne są tą pierwszą ścieżką dostępu dla tych pacjentów do tych supernowoczesnych technologii i o tym dzisiaj rozmawialiśmy z zespołem MD Anderson Cancer Center - powiedział Szumowski. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy je zaimplementować (...) w zakresie terapii nowotworowej w Polsce (...), żeby polscy pacjenci mieli dostęp do tych leków i nowych terapii immunologicznych - dodał.



Szumowski poinformował, że podczas rozmów z MD Anderson poruszany był także temat dostępu do opinii ekspertów amerykańskiego centrum onkologicznego.



Chcielibyśmy również wysłać tutaj grupy badaczy z Polski - lekarzy, pielęgniarki, które uczestniczyłyby w terapiach, szkolenia w zakresie specyficznych nowoczesnych terapii, a później przenieśli tę wiedzę do Polski, żeby ta grupa już później działała w naszym kraju i leczyła w Polsce pacjentów zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i najnowszymi technologiami.



Chodzi też o to, by zacząć stosować pewne terapie w Polsce dla pacjentów, którzy mają rzadkie choroby - podkreślił minister.





Ministerstwo zyska cenzora



Szumowski przypomniał też, że kilka miesięcy temu podpisane zostało porozumienie między MD Anderson Cancer Center a Agencją Badań Medycznych o współpracy w zakresie badań klinicznych i badań naukowych.



Jedno z drugim bardzo dobrze współgra, bo teraz będziemy mogli choćby prosić MD Anderson, żeby recenzowali pewne dokumenty, które produkuje Ministerstwo Zdrowia - zaznaczył. Jak dodał, chodzi m.in. o plany leczenia i diagnostyki raka na 10-20 lat. Chcielibyśmy, żeby taki dokument miał szansę być oceniony nie tylko przez polskich ekspertów, ale też międzynarodowych i to jest też zawarte w porozumieniu - dodał Szumowski.



Na początku marca tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Agencji Badań Medycznych. Resort zdrowia, który odpowiadał za opracowanie koncepcji, wyjaśniał, że powołanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań.



Rolą Agencji ma być wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.