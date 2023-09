Wciąż nie ma konkretów na temat rządowego programu „Dobry posiłek”. Program, który zapowiedział dzisiaj rząd, ma poprawić jakość jedzenia podawanego w polskich w szpitalach.

Posiłek w jednym ze szpitali / Gorąca Linia RMF FM

PiS opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych drugi punkt swojego programu na kolejną kadencję. To program "Dobry posiłek" dla pacjentów szpitali. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.