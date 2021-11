Do końca dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu - poinformowała PAP synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Barbara Wrzesińska. W nocy na Pomorzu temperatura może spaść poniżej zera.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę do końca dnia w kraju będzie przeważnie pochmurno. Ładna pogoda utrzyma się jedynie na południu.

W centralnym i północnym pasie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z kierunków zachodnich, w porywach do 45 km/h w głębi lądu i do 60 km/h na Wybrzeżu.

W nocy będzie pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Z północy kontynentu zacznie napływać arktyczne powietrze, powodując znaczne ochłodzenie - głównie na Pomorzu, gdzie pojawią się spadki temperatury poniżej zera. Tam też może się zrobić ślisko na drogach. Lokalnie wystąpi mgła. W pozostałej części kraju w nocy miejscami można się spodziewać opadów deszczu.

Temperatura w nocy na Pomorzu spadnie do około minus 3 stopni C, w centrum kraju wynosić będzie 3-4 stopnie C, na południu 5 stopni C.

Nad ranem w górach zacznie padać śnieg, na Podkarpaciu spodziewany jest śnieg z deszczem.