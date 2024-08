Czemu wyją syreny w całej Polsce?

W całej Polsce dziś wyją syreny. Co to znaczy?



1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Jest ono uznane za największą bitwę stoczoną podczas II wojny światowej pomiędzy wojskami okupanta, a organizacją podziemną. Polska poniosła straty w liczbie około 16 tys. zabitych i 20 tys. rannych. Zginęło również ok. 200 tys. cywilów. Zniszczeniu uległa znacząca część Warszawy. Powstanie zakończyło się 3 października 1944 roku.



Dlaczego wyją syreny?

Co oznacza, jak wyją syreny? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że syreny w całym kraju wyją na znak alarmu i informacji o zagrożeniach. Jednak wtedy dźwięk trwa przez trzy minuty. Jeśli RCB odwołuje alarm to informuje o tym trzyminutowy ciągły sygnał.

Takim syrenom towarzyszy również komunikat głosowy w mediach, rozpoczynający się od słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...". Zawsze podawana jest przyczyna, rodzaj i obszar zagrożenia. Jeśli alarm jest odwołany, treść komunikatu zaczyna się od słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm..."

Syreny, które zawyją dziś (1.08.2024 roku) będą emitować sygnał ciągły. Upamiętnią one bohaterów Powstania Warszawskiego. Będzie to też okazja do sprawdzenia gotowości systemu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.