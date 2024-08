"Mit o Powstaniu Warszawskim mówi nam, że trzeba być odważnym i trzeba się przeciwstawiać złu, nawet jeżeli ono jest silne" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. "Nie można mieszkańcom Mariupola mówić, że powinni się nie bić" - podkreślał gość Tomasza Terlikowskiego.

Wideo youtube

Jan Ołdakowski zaznaczył, że mit Powstania istniał od zawsze. Tomasz Terlikowski pytał, czy dziś ten mit jest silniejszy, gdy patrzymy chociażby na miasta ukraińskie. Nie można mieszkańcom Mariupola mówić, że powinni się nie bić. Jeżeli by się nie bili, część z nich by zginęła - mówił Ołdakowski.

Prowadzący zaznaczył, że i tak część z nich zginęła. Tak, ale na własnych warunkach - mówił gość RMF FM. Człowiek ma prawo żyć wolnym i to, co dzisiaj zostało z Powstania Warszawskiego, to szacunek do powstańców z tego powodu, że mieli odwagę spróbować żyć wolnym na własnych warunkach - podkreślił.

Po fakcie wiemy, że cena była ogromna. Powstanie przegrało - mówił Ołdakowski. Czy dowódcy powinni przewidzieć, że to się tak skończy? Dowódcy byli zawodowymi żołnierzami, nie byli romantykami. Od dowódców wymaga się zwycięstw - zaznaczył dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mamy ludzi młodych, którzy 80 lat temu jako ochotnicy zdecydowali się powiedzieć "nie" totalitarnej potędze - podkreślił Ołdakowski. Nie ukrywał, że "Polska na pewno straciła na powstaniu, straciliśmy poetów, cudowne pokolenie, które mogłoby budować wolną Polskę". Bardzo trudno oceniać z dzisiejszej perspektywy ludzi, którzy chcieli być wolni, którzy sami chcieli o swoim życiu decydować - powiedział.