Ołdakowski: Zaczynamy prace

Dyrektor muzeum wyjaśnił, że przygotowano już gotową koncepcję na to, jak powinna wyglądać budowa. Czekaliśmy na budżet, od jutra zaczynamy prace - poinformował.

Jednocześnie zapewnił, że - zgodnie z planem - budowa powinna potrwać 3,5 roku. Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników muzeum, ale dziękuję też w imieniu nowego pokolenia - ludzi, którzy przyjdą do tego nowego muzeum, żeby przygotować się na stulecie obchodów Powstania Warszawskiego - powiedział Ołdakowski.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że pieniądze na rozbudowę muzeum pozwolą rozwijać misję edukacyjną placówki. Pamięć o Powstaniu, która jest w naszym DNA i która jest mitem założycielskim naszej wolności, będzie mogła być po prostu znacznie skuteczniej przekazywana kolejnym pokoleniom - ocenił.

Powstańców jest wśród nas coraz mniej, dlatego tak ważna jest pamięć o Powstaniu i tych wszystkich wartościach, za które powstańcy oddawali swoje życie. Później przez te ostatnie dziesięciolecia nas po prostu uczyli o tym co najważniejsze - nie tylko o bohaterstwie, ale również o solidarności, o koleżeństwie, o tym, żeby przełamywać swoje słabe strony - powiedział Trzaskowski.

Ołdakowski: Mamy nadzieję, że to ostatnie polskie powstanie

Mit o Powstaniu Warszawskim mówi nam, że trzeba być odważnym i trzeba się przeciwstawiać złu, nawet jeżeli ono jest silne - mówił dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy zwolennikami byłych powstań, a radykalnymi przeciwnikami przyszłych - mówił Ołdakowski. Najważniejsze, co stoi przed naszymi elitami, to nie dopuścić do następnych powstań, do utraty suwerenności - zaznaczył.

Mamy nadzieję, że jest to ostatnie polskie powstanie - podkreślił.