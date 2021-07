Już dziesiąty rok z rzędu wolontariusze Czystych Tatr wyjdą na szlaki, by pokazać, że śmiecenie w naturze to obciach. Projekt, który stawia sobie za cel przede wszystkim edukację i zmianę świadomości społecznej, zwraca uwagę na różne aspekty problemu i podkreśla również odpowiedzialność biznesu. Dlatego wśród partnerów wydarzenia znajdziemy tylko firmy, które działania na rzecz ochrony środowiska mają wpisane w strategię rozwoju.

Papierki po batonikach, puszki i butelki po napojach, niedopałki papierosów, folie i torebki po drożdżówkach, a ostatnio również maseczki. To lista najczęściej znajdywanych w Tatrach śmieci. Codziennie na najbardziej uczęszczanych szlakach pojawiają się nowe. Część z nich znika dzięki zaangażowanym i odpowiedzialnym turystom oraz biegaczom. Część zbierają pracownicy schronisk, wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy pracownicy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Raz do roku do czysta ścieżki i drogi oczyszczają uczestnicy akcji Czyste Tatry.

Śmieci zostawiają po sobie turyści, ale warto zwrócić uwagę, że opakowania, w których niesiemy nasz prowiant i zapas napojów ktoś wyprodukował. Wówczas pojawia się pytanie, jak stworzyć je w sposób odpowiedzialny i z myślą o środowisku? Wiele firm zmieniło w ostatnich latach swoją politykę w tym zakresie i zwróciła się w stronę zielonej zmiany. Postawiły na zrównoważony rozwój i materiały recyklowane lub przyjazne naturze.

Ekologiczna odpowiedzialność biznesu to współcześnie jedna z najważniejszych kwestii. To wielkie marki kształtują wybory konsumenckie i one w dużej mierze odpowiadają za to, czy ludzie będą wybierać pro środowiskowe rozwiązania. Dlatego Stowarzyszenie Czysta Polska zaprasza do współpracy tylko partnerów, którym dobro Ziemi i ochrona klimatu leżą na sercu. Firmy, które zielone zobowiązania wpisują w swoją strategię rozwoju. Takie, jak sieć sklepów Biedronka.



Sieć Biedronka jest członkiem-założycielem Polskiego Paktu Plastikowego, którego głównym celem jest zmiana modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach. Projektując opakowania marek własnych zawsze staramy się najpierw korzystać z alter­natywnych materiałów zamiast tworzyw sztucznych. Ewentualnie, gdy wymaga tego technologia, stosujemy opakowania z jednorodnych materiałów nadających się do recyklingu oraz wykorzystujemy materiały z surowców wtórnych. Stosujemy również piktogramy pomagające klientom odpowiednio segregować zużyte opakowania - mówi Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka.

Biedronka już kolejny rok towarzyszy Stowarzyszeniu Czysta Polska w sprzątaniu tatrzańskich szlaków. W ostatni weekend sierpnia (27/28.08) dołącza również jako partner strategiczny do nowego projektu - akcji Czysty Bałtyk.

Edukacja ekologiczna to ważny filar naszej działalności. Projektujemy nasze akcje edukacyjno-lojalnościowe w taki sposób, aby pomóc naszym klientom działać odpowiedzialnie wobec środowiska. Dzięki temu razem z klientami Biedronki możemy wspierać m.in. takie społecznie ważne akcje jak opieka nad najstarszymi drzewami w Polsce, m.in. tysiącletnim Dębem Bolko - dodaje Karolina Błońska.

Trwa rejestracja wolontariuszy zarówno na lipcowe sprzątanie Tatr, jak i sierpniową akcję na plażach Półwyspu Helskiego i Trójmiasta. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie stowarzyszenia: https://czystapolska.org.pl/.