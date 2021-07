Stowarzyszenia Czysta Polska rozpoczyna wielką akcję sprzątania całego kraju. W ramach inicjatywy #CzystaPolska #odTATRpoBAŁTYK, 5000 wolontariuszy otrzyma bezpłatne zestawy, dzięki którym będą mogli posprzątać swoje najbliższe otoczenie - pobliski park, las lub brzegi rzeki. Każde z tych miejsc może odzyskać naturalne piękno dzięki odrobinie zaangażowania.

/ Materiały prasowe

Rok 2021 dla Stowarzyszenia Czysta Polska jest jubileuszowy. Po raz dziesiąty zostanie zorganizowana akcja Czyste Tatry. Po raz pierwszy natomiast wolontariusze ruszą na plaże Półwyspu Helskiego i Trójmiasta w ramach akcji Czysty Bałtyk. To jednak nie wszystko, bo w te wakacje blask mogą odzyskać również inne zakątki Polski, dzięki zupełnie nowej inicjatywie.

Od momentu, gdy po raz pierwszy oczyściliśmy szlaki i daliśmy dobry przykład odpowiedzialności za świat natury, marzyłem o tym, żeby ruszyć również w inne rejony Polski. Nie tylko, żeby je posprzątać, ale przede wszystkim zmieniać świadomość ekologiczną wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. W jubileuszowym roku spełniamy te marzenia. Ruszamy na plaże i przede wszystkim sprzątamy cały kraj od Tatr po Bałtyk - mówił Rafał Sonik, założyciel Stowarzyszenia Czysta Polska.

Na czym będzie polegać nowy projekt? Od 19 lipca, za pośrednictwem strony Stowarzyszenia Czysta Polska, każdy może zarejestrować się jako wolontariusz i otrzymać pakiet miłośnika przyrody, który pozwoli mu posprzątać swoją najbliższą okolicę. Pobliski park lub las, niewielki strumień, rzeka, a nawet przydrożne rowy mogą odzyskać piękno i nie tylko! Pozostawione tam śmieci stanowią takie samo zagrożenie dla natury, jak te w parkach narodowych, czy turystycznych rejonach.

Stowarzyszenie przygotowało 5000 pakietów, które do wybranego paczkomatu na terenie całej Polski dostarczy firma InPost. Wyposażenie zapewnił z kolei Jan Niezbędny, który od dziesięciu lat nieprzerwanie wspiera akcję Czyste Tatry, zapewniając wszystko, co potrzebne do sprzątania szlaków.

W zestawach znajdzie się m.in.: workoplecak, 10 worków o pojemności 60L, trzy sztuki rękawiczek oraz dodatkowo, ekologiczna ściereczka do sprzątania domu, aby pokazać, że swoją odpowiedzialność za środowisko możemy pokazywać również poprzez wybory konsumenckie.

Nowa inicjatywa pod hasłem #posprzątaMY ma na celu zaangażowanie jak największej liczby wolontariuszy z różnych części Polski. Każdy z nich staje się tym sposobem ambasadorem idei dbałości o środowisko. Nie tylko najpiękniejszych zakątków Polski, ale również naszego najbliższego często niedocenianego i zapomnianego otoczenia. - Śmiecenie w przyrodzie to obciach. Taki komunikat, razem z dobrym przykładem wysyłamy w świat i wierzymy, że mamy moc, by zmienić ten świat na lepsze - podkreślił Rafał Sonik.

Aby wziąć udział w akcji #CzystaPolska #odTATRpoBAŁTYK wystarczy odwiedzić stronę stowarzyszenia i w dziale "projekty" wypełnić formularz rejestracyjny. Każdy ma siłę, by zmieniać swoje otoczenie i mieć pozytywny wpływ na innych. Potrzeba tylko odrobiny chęci oraz determinacji. Partnerem projektu jest firma InPost oraz Jan Niezbędny.