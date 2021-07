Przez ostatnie dziesięć lat, Stowarzyszenie Czysta Polska stara się uczyć Polaków odpowiedzialnego korzystania z przyrody. Choć w zmienianiu złych nawyków skupia się na problemie śmiecenia oraz segregacji odpadów, to podkreśla, że bycie "eko" to coś znacznie więcej. To świadomość, że każde nasze działanie ma wpływ na środowisko naturalne, a każdy wybór może mu sprzyjać lub działań na jego szkodę. Również w zakresie odżywiania.

REKLAMA