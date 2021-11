Przed nami najbardziej rodzinny, pachnący goździkami i piernikiem czas w roku. Magii świąt od lat nie doświadczają jednak samotni seniorzy. Kampania „Podaruj Wigilię” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich zachęca do wsparcia samotnych osób starszych.

Zdjęcie ilustracyjne / Materiały prasowe

Samotny, czyli anonimowy

Jesteś w przytulnym mieszkaniu. Za oknem przedświąteczna gonitwa. Zgiełk ulicy nieśmiało dociera do środka. We wnętrzu mieszkania panuje cisza i spokój. Możesz włączyć Netfliksa, pakować prezenty lub zadzwonić do bliskich. Jesteś w jednym z milionów mieszkań, którymi nikt się nie przejmuje. Ty też nie musisz się żadnym przejmować, w końcu masz tyle na głowie. Cenisz sobie swoją prywatność i anonimowość.

To zupełnie odwrotnie niż starsi, samotni ludzie, którzy są uwięzieni we własnych mieszkaniach, pozbawieni kontaktu z drugim człowiekiem i wykluczeni technologicznie. Pewnie mijasz ich codziennie na klatce schodowej, w windzie, pobliskim sklepie czy warzywniaku? Często siedzą na ławce w parku, kiedy wyprowadzasz psa lub jeżdżą tramwajem o tej samej godzinie?

Seniorzy z roku na rok stają się coraz bardziej anonimowi, a samotna starość oddala ich od spraw, które dzieją się wokół. A przecież potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem i bycia zauważonym nie słabnie. Kim są seniorzy, których spotykamy każdego dnia? Oddaleni od dawnych ról, obowiązków, bez zainteresowania ze strony drugiego człowieka tkwią w przymusowym, anonimowym świecie, który zamyka ich samych ze wspomnieniami o tym, kim byli i jak wyglądało kiedyś ich życie.

Wideo youtube

Podaruj bliskość seniorom w święta

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od kilkunastu lat wspomaga osamotnione osoby starsze i zapobiega ich izolacji społecznej w Polsce.

Ponad pół tysiąca naszych wolontariuszy codziennie wspiera samotnych seniorów, służąc swoim czasem, dobrym słowem i odwiedzając ich regularnie w domach. Stowarzyszenie podejmuje liczne akcje, by przeciwdziałać samotności i marginalizacji osób starszych. Seniorzy potrzebują bezpośrednich kontaktów społecznych, ponieważ do takich przywykli. Ich świat zewnętrzny bazował przecież na żywych relacjach z drugim człowiekiem - opowiada Joanna Mielczarek, dyrektorka Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Zdjęcie ilustracyjne / Materiały prasowe

W te święta to również Ty możesz sprawić, żeby seniorzy nie czuli się anonimowi i samotni. Wystarczy wejść na stronę zbiórki www.podarujwigilie.pl, gdzie można wesprzeć świąteczną akcję "Podaruj Wigilię" Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Kolacja wigilijna dla jednego seniora kosztuje 50 zł. Każda wpłata ma ogromne znaczenie. Możesz wesprzeć samotnych seniorów także przez udostępnienie linku do zbiórki lub filmu promującego akcję w swoich mediach społecznościowych. Bądź na bieżąco z działaniami Stowarzyszenia mali bracia Ubogich na Facebooku.

Moc relacji

Ze względów bezpieczeństwa Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zmieniło formułę świątecznej akcji i zrezygnowało z dużego wigilijnego spotkania seniorów. Podobnie jak rok temu, wolontariusze dotrą z kolacją wigilijną i upominkiem do każdego podopiecznego. Dzięki Tobie to mogą być udane święta, dalekie od samotności!

Stowarzyszenie przygotowało szczegółowe zasady organizacji spotkań, które obowiązują bez wyjątku wszystkich uczestników oraz zapewnia środki ochrony indywidualnej dla podopiecznych, wolontariuszy i pracowników.