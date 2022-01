"Domagam się wyjaśnienia, czy mój telefon był podsłuchiwany za pomocą systemu Pegasus" - mówi RMF FM Jan Krzysztof Ardanowski. Od rana w Sejmie pojawiały się informacje, że były minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości to kolejna ofiara stosowania szpiegowskiego oprogramowania.

Jan Krzysztof Ardanowski / Radek Pietruszka / PAP

Ardanowski był bardzo zdenerwowany i rozgoryczony doniesieniami, że był podsłuchiwany Pegasusem. Przypomniał, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 20 lat i - jak twierdzi - dał swoją twarz tej partii oraz w części przyczynił się do jej wygranych w ostatnich kilku wyborach. Całkowicie niezrozumiałe dla niego byłoby, gdyby te informacje się potwierdziły.

Gdy reporter RMF FM zapytał, czy mogłoby to wpłynąć na członkostwo Ardanowskiego w PiS albo na decyzje podczas parlamentarnych głosowań odpowiedział, że "na pewno nie pozostałoby to bez wpływu na jego postawę".

Jak dodał, zmienia się też jego podejście do powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Co ciekawe - jak przekonywał - nie przekazywał nikomu swojego telefonu do badania, czy został zainfekowany. Nie wie też, kto miałby potwierdzić taką infekcję.

Jak działa Pegasus?

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące, wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia - od wiadomości po zdjęcia.

Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.