Rodzinny dramat w Sosnowcu. Czwórka dzieci w wieku od roku do ośmiu lat została odebrana rodzicom, którzy byli kompletnie pijani. Matka i ojciec usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.

Policja interweniowała w tej rodzinie po anonimowym zgłoszeniu o awanturze domowej. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, kobieta nie chciała wpuścić ich do mieszkania i była agresywna. Mężczyzna spał. Ich mieszkanie było zaniedbane. Badanie alkomatem wykazało u kobiety ponad 3 i pół promila, a u mężczyzny 3 promile alkoholu.

Dzieci zabrano z mieszkania zaraz po interwencji policji. Były przestraszone. Najpierw trafiły na badania do szpitala, a potem najmłodsze z nich do rodziny zastępczej, a pozostała trójka do placówki opiekuńczej. Teraz o ich losie zadecyduje sąd.