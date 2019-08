W piątek czterech posłów Kukiz'15 złożyło rezygnację z członkostwa w klubie i poinformowało o utworzeniu nowego koła poselskiego o nazwie Unia Polityki Realnej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal w Sejmie działać i nasza polityczna przyszłość będzie budowała się wokół tego projektu - mówili.

Sejm / Marcin Obara / PAP

W czwartek liderzy Kukiz’15 Paweł Kukiz i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Kandydaci Kukiz’15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.



Poseł Bartosz Józwiak poinformował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że wraz z posłem Tomaszem Jaskółą, Jerzym Kozłowskim i posłanką Elżbietą Zielińską złożyli w piątek do marszałka Sejmu rezygnacje z członkostwa w klubie Kukiz'15.

Podyktowane to jest bardzo wieloma rzeczami, państwo wiecie jakie są zawirowania wokół ewentualnego startu Kukiz'15 w kolejnych wyborach, ewentualnych koalicji, które będą zawarte. Wczoraj usłyszeliśmy na konferencji, że będzie to start z list PSL. I ta formuła nie jest dla nas odpowiednia jak i również sam styl prowadzenia rozmów. W ogóle te rozmowy koalicyjne nie są nam bliskie, czy nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W tej sytuacji wydaje nam się, że nasze drogi z Pawłem Kukizem, czy z naszym ruchem Kukiz'15 się rozchodzą - podkreślił Józwiak.



Jako że chcemy wspólnie działać chcemy budować cały czas jakąś wspólną przyszłość polityczną, to również dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie do pana marszałka Kuchcińskiego o tym, że zakładamy nowe koło poselskie - Unia Polityki Realnej w skrócie UPR - oświadczył Józwiak. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej tutaj działać i mam nadzieję, że ta nasza polityczna przyszłość będzie wokół tego projektu się budowała - dodał.