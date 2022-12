​Zerowa stawka VAT na żywność może zostać przedłużona po pierwszej połowie 2023 roku - powiedział w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń. Według obecnych planów ma ona obowiązywać do połowy przyszłego roku.

Artur Soboń / Piotr Nowak / PAP

Zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na pierwsze półrocze 2023 r. - oczywiście przewidujemy także możliwość, że ona będzie kontynuowana, analizując sytuację, tak to też robiliśmy w przypadku tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, a także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzję o właściwych instrumentach - powiedział Artur Soboń.

Obniżka VAT-u była elementem wprowadzanych przez rząd tzw. tarcz antyinflacyjnych. Zerową stawkę zastosowano między innymi wobec produktów spożywczych opodatkowanych wcześniej 5-procentowym VAT-em.

Oprócz tego obniżono także podatki na benzynę, gaz czy prąd. Rząd jednak wraz z początkiem roku zamierza częściowo się z tych tarcz wycofywać. Ale zerowa stawka na żywność ma, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, obowiązywać w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zgodnie z oceną skutków regulacji, obniżka VAT na żywność w 2023 roku będzie kosztowała budżet państwa 9,4 mld zł.