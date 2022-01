Minister Przemysław Czarnek postanowił w żartobliwy sposób odpowiedzieć Beacie Mazurek na zadane na Twitterze pytanie. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości pytała szefa MEiN o to, czy nie jest głuchy w kontekście głośnej wypowiedzi kurator Barbary Nowak.

/ RMF FM

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pytana w piątek w Radiu Zet o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko Covid-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. "To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka" - oceniła. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Słowa o "eksperymencie" wywołały burze. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że "takie osoby (jak Barbara Nowak - przyp. RMF FM) nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację".

Dymisji kurator domaga się opozycja, a reakcji szefa ministerstwa edukacji i nauki Beata Mazurek. "Hej Czarnek Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi? (pisownia oryginalna)" - taki wpis na Twitterze umieściła europosłanka.

Przemysław Czarnek postanowił dziś w żartobliwy sposób odnieść się do wpisu Mazurek. "A propos pytań Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku - w załączeniu zaświadczenie" - napisał na Twitterze i do wpisu dołączył zdjęcie. Na nim widzimy zaświadczenie z badania, z którego wynika, że minister jest zdrowy, a słuch ma prawidłowy. Na zaświadczeniu znajduje się pieczątka Marka Posobkiewicza - lekarza i byłego Głownego Inspektora Sanitarnego.

Przemysław Czarnek był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Na naszej antenie również skomentował tweeta Beaty Mazurek. Pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje. To jest jej sposób bycia. Wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Generalnie wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych. To można zrobić - mówił.