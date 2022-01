„Wojewoda małopolski Łukasz Kmita najprawdopodobniej we wtorek późnym popołudniem lub w środę spotka się z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak w związku z jej wypowiedzą na temat szczepień” – wynika z informacji przekazanych przez rzeczniczkę wojewody Joannę Paździo. W RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że cieszy się, że Barbara Nowak „wycofała się ze swoich słów o eksperymencie i stwierdziła, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie”.

Łukasz Kmita, Barbara Nowak / Art Service / PAP

Wojewoda Łukasz Kmita wezwał małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak na spotkanie w związku z jej piątkową wypowiedzią. Kurator w Radiu Zet określiła szczepienia przeciwko Covid-19 "eksperymentem".

W związku z napiętym kalendarzem wojewody termin spotkania nie jest jeszcze dokładnie ustalony, ale - jak wynika z wypowiedzi rzeczniczki wojewody Joanny Paździo - spotkanie to odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek późnym popołudniem lub w środę.

Podczas spotkania kurator odniesie się do swojej wypowiedzi, która wzbudziła zdumienie wojewody i którą uznał za niefortunną, niemającą podstaw naukowych - powiedziała rzeczniczka.

O sprawę kurator Nowak był w poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki poinformował, że o przyszłości Barbary Nowak z wojewodą będzie rozmawiał wiceminister Tomasz Rzymkowski.

Zgodnie z prawem oświatowym kuratora oświaty powołuje i odwołuje minister po uzyskaniu opinii wojewody. Minister może też odwołać kuratora z własnej inicjatywy.

/ RMF FM



Pani Barbara Nowak przede wszystkim nie powinna się wypowiadać na temat szczepionek i w tematach stricte medycznych, bo nie jest medykiem i nie jest ekspertem w tej sprawie. To uznała. To już jest plus, a co będzie dalej, pokaże ten tydzień - zaznaczył szef resortu edukacji.

NIE PRZEGAP: Co z feriami i studniówkami? Minister Czarnek odpowiada

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że "takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację". Ja doskonale rozumiem pana ministra Niedzielskiego, który jest w trudnym momencie przed atakiem Omikronu, więc wszystkie tego typu nieodpowiedzialne czy szkodliwe wypowiedzi mogą wyprowadzić z równowagi. Nie dziwię się panu Niedzielskiemu, choć uważam, że pan minister powinien - że tak powiem - łagodniej wyrażać swoje stanowisko w tym względzie - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem minister Czarnek.

Terlecki: Dymisji nie będzie

Głos w sprawie kurator Nowak zabrał też Ryszard Terlecki. Nie będzie dymisji. Pani kurator niefortunnie się wypowiedziała. Uważamy, że to nie jest powód do odwołania - wyjaśnił dziennikarzom w Sejmie.



Pani kurator wycofała się ze swoich słów. Zostało to ocenione przez pana ministra. Sprawa jest zamknięta - dodała rzezcniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.





"Nie powinnam się wypowiadać"

Barbara Nowak jeszcze w piątek przyznała się do błędy w sprawie wypowiedzi o szczepionkach. Na Twitterze napisała: "Mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki". Zapewniła też, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego".

Odwołania Barbary Nowak ze stanowiska domaga się opozycja.