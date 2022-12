Czarnek krytykuje brak jawności

Niektóre media zarzucały także, że wokół sprawy panowała "zmowa milczenia" w Platformie Obywatelskiej i w samorządzie. Urząd marszałkowski przekonywał, że sprawa dotyczy pedofilii, więc trzeba dbać o dobro ofiary, z tego też względu sąd zadecydował o wyłączeniu jawności. W TVP Info o sprawę był pytany minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Środowisko lewicowo-liberalne w Polsce, które jawnie opowiada się za demoralizacją, występują przeciwko wartościom rodziny, opowiadają się za środowiskami, które absolutnie wykraczają poza granice, normy znane społeczeństwu opartemu na wartościach, dzisiaj wstydzą się tego, że prawomocnie skazywane są osoby, które są wprost z tego środowiska i które są blisko związane z liderami tego środowiska, szefami partii bądź kandydatami na prezydenta tej partii. To jest wstyd - mówił.

Szkoda, którą ma z kolei społeczeństwo polega na tym, że przez tak długi okres nikt o tym nie wiedział, bo było to ściśle ukrywane. To, że sąd w sposób niejawny rozpatrywał tę sprawę i na tajnych rozprawach, żeby nie naruszać dóbr ofiary, to jest zupełnie jasne. My o ofierze też nie rozmawiamy. My mówimy nie o ofierze, tylko o sprawcy. O pedofilu, który został uznany za pedofila prawomocnym orzeczeniem sądu i jako taki, powinien być pokazany pedofil, żeby wszyscy się wystrzegali kontaktu z nim, bo jest po prostu niebezpieczny dla społeczeństwa. Ukrywanie faktu, że jest to pedofil skazany prawomocnym wyrokiem sądu, jest tak naprawdę działaniem na szkodę społeczeństwa - powiedział minister.

Kłótnia Terlikowskiego i Czarnka

Do słów Czarnka odniósł się Tomasz Terlikowski, który jest prowadzącym Popołudniowej rozmowy w RMF FM i programu w Radiu RMF24.

Minister Edukacji Narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualne, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponownym gwałcie na tym dziecku. On pokazuje, że nie ma pojęcia, czym jest zbrodnia pedofilii - napisał.